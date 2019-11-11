Первый энергоофис Yasno заработал на Донетчине (Фото)

Первый энергоофис поставщика электроэнергии и энергоэффективных решений Yasno открылся в Мариуполе на проспекте Металлургов, 213. К середине 2020 Yasno планирует реконструировать и превратить в энергоофисы все 22 центра обслуживания клиентов в Донецкой области. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба компании.

В компании отметили, что энергоофис – это принципиально новый формат помещений для обслуживания клиентов. После обновления в энергоофисах появились:

терминалы самообслуживания для передачи показаний счетчика;

зона экспресс-обслуживания, где можно решить типичные вопросы без ожидания;

детский уголок;

зона обслуживания бытовых клиентов;

зона обслуживания юридических клиентов;

зона продаж дополнительных товаров и услуг по энергоэффективности.

«Обновление энергоофисов это лишь небольшая часть масштабных преобразований поставщика. Первым шагом стало новое имя, которым мы отмечаем переход на новый уровень качества обслуживания клиентов», – говорит директор Yasno в Донецкой области Александр Северин.

В компании добавили, что Yasno ставит своей целью достичь таких стандартов лучшего сервиса для клиентов:

Сервис для клиентов, кроме нового сайта yasno.com.ua, будет работать через мобильное приложение, которое скоро станет доступным для жителей Донецкой области, чат-ботов в Viber и Telegram;

Обращения через интернет будут обрабатывать не более одного рабочего дня. Сейчас за месяц специалисты контакт-центра компании отвечают примерно на 5 тысяч электронных обращений в Facebook, Личном кабинете, электронной почте;

Время соединения с оператором контакт-центра Yasno должно быть меньше, чем 3 минуты, а основную информацию вообще можно получить через тоновое меню или голосового робота;

К июлю 2020 году на Донетчине заработают 22 обновленных энергоофиса Yasno;

Ждать обслуживания в энергоофисах придется не более 15 минут. Большинство вопросов с поставщиком жители Донетчины могут решить дистанционно. Есть 3 – 4 случая, требующих оформления бумажных документов, и, соответственно, личного обращения в офис.

Напомним, Yasno – это новое имя поставщика «Донецкие энергетические услуги».

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