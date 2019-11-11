Луиш Каштру назван лучшим тренером 14-го тура Favbet Лиги

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги очередного тура украинской Favbet Лиги сезона 2019/20 и признало главного тренера донецкого «Шахтера» Луиша Мануэля Рибейру де Каштру лауреатом в Favbet Лиге. Об этом сегодня, 11 ноября, говорится в сообщении пресс-службы Украинской Премьер-Лиги.

«Две последние недели подарили нам еще две серии "Классико" – главного отечественного футбольного противостояния. Если кубковые соревнования "Динамо" оставило за собой, то в чемпионате "Шахтер" выиграл во второй раз в текущем сезоне, по итогам 14-го игрового дня нарастив отрыв от киевлян до 13 очков. Поэтому наш сегодняшний лауреат в Favbet Лиге – главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Мануэл Рибейру де Каштру. Его подопечные получили домашнюю победу над киевским "Динамо" (1:0), еще солиднее закрепив свое лидерское преимущество», – говорится в сообщении.

Средний балл, который набрал Луиш Каштру в пяти номинациях по 5-балльной шкале составил – 4,6.

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