Поставки в Украину: Российская электроэнергия может быть изготовлена из угля «Л-ДНР»

Электроэнергия, которая сейчас поставляется в Украину из России благодаря «поправке Геруса», может быть произведена из угля, добываемого в «Л-ДНР». Об этом на своей странице в сети Facebook написала экс-народный депутат Татьяна Чорновил.

«На оккупированной территории Донбасса есть шахты. После того, как эти шахты у Ахметова в 2016 году "отжала" Рашка, уголь "подвис". Ведь РФ он не нужен, у нее Кузбасс и собственные шахтеры есть хотят», – отметила Чорновил.

Она напомнила, что поставки электроэнергии начались благодаря поправке в закон главы парламентского энергетического комитета Андрея Геруса. «Теперь этот "кровавый" уголек с ОРДЛО идет на переработку в электроэнергию, Россия заливает в наши сети за наши деньги. Вот откуда эта дешевая электроэнергия», – констатировала политик.

По ее словам, Россия не раз пыталась затянуть Украину на «крючок энергетической зависимости». В частности, во времена так называемой «блокады», когда, по расчету России, Ахметов должен согласиться покупать дешевый уголь из своих шахт уже через Россию. «Но Ахметов принципиальный, и повез уголь аж из Новой Зеландии... Россия попала – "ордлята" голодные пищат, а "кровавый" уголь "завис". И тут пришло им счастья… Нардеп Герус в первый же месяц своего депутатства сделал все, что нужно было Кремлю от него», – пишет Чорновил.

В свою очередь народный депутат Украины Ахтем Чийгоз считает, что возобновление импорта электроэнергии из РФ – это предательство национальных интересов. Он ослабляет позиции Украины в Европе. «Это плевок такой всем нам, народу плевок. Это яркий пример реваншизма, о котором мы говорили весь период выборов. Но это еще и ослабление нашей позиции на европейских площадках, и в том числе наших экономических связей с Европой. Потому что мы входим в Европейское сообщество по электроэнергии», — цитируют Чийгоза «Факты».

Крымский активист и бывший узник Кремля Владимир Балух назвал импорт электроэнергии предательством. «В моем понимании, да, однозначно, это предательство», – заявил он.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в котором глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам.

1 октября началась поставка электроэнергии из России. Импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

В начале ноября импорт электроэнергии увеличился втрое в сравнении с октябрем – до 12 млн кВт.

Эксперты расценивают импорт электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и будущий инструмент давления со стороны Кремля на украинскую власть.

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