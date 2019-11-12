Почему Украине нужен закон об амнистии для Донбасса, – мнение главы Комитета ВРУ по правам человека

Сейчас на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей проживает примерно 2,5 млн человек. Много людей, работающих в школах, детских садах, больницах, боятся, что с ними будет после того, как Украина вернется. Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец, передает «Українська політична арена».

«Почему нам нужен закон об амнистии. Очень много людей, которые сейчас работают в школах, детских садах, больницах, получают в своих трудовых книжках печать "ДНР". Разумеется, они боятся, что с ними будет после того, как Украина вернется. Для них нужно сделать сигнал: никакой ответственности. А вот людей, которые организовывали процессы, которые занимались правоохранительными органами, имели прямое отношение к преследованиям или пыткам, мы не можем привлекать их к управлению. Все эти вещи нужно четко прописать в статусе переходного правосудия», – сказал он.

Лубинец уточнил, что скептически относится к тому, что люди, которые сейчас занимают руководящие должности и сотрудничают с так называемыми органами власти «ДНР» и «ЛНР», могут затем интегрироваться в общеукраинские структуры. «Если это террорист, а у нас есть официальное признание "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями, я не понимаю, как мы можем потом привлекать этих людей. Можем ли мы привлекать людей, которые были вовлечены в управление "ДНР" и "ЛНР"? Мы же понимаем, что это фактически российское управление. Я к этому отношусь очень скептически», – объяснил он.

Также глава Комитета ВРУ по правам человека рассказал, рассматривается ли вариант, когда те, кто поддерживал «ЛНР» и «ДНР», не будут иметь права голоса в Украине какой-то определенный период. «Мы можем смотреть на примерные сценарии развития возвращения таких территорий: хорватский вариант или когда Германия возвращала себе часть своего государства. Был там переходный срок, пока людям предоставили право голосовать? Да, был. Нужно ли это сделать в Украине? Наверное, нужно. Какой это будет срок: полгода, год, 5 или 10 лет – об этом можем спорить и находить точки соприкосновения, но я думаю, что такой срок нужен», – сказал Дмитрий Лубинец.

Ранее Лубинец заявлял, что Украина делает шаги на пути реинтеграции Донбасса и проводит работу, чтобы люди с временно неподконтрольных правительству территорий хотели возвращаться в Украину.

Напомним, по мнению экс-омбудсмена и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерии Лутковской, для восстановления мира и справедливости на Донбассе Украине подходит проведение судебной амнистии.

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