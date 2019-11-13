От ремонтов до преобразований: Как развивается первая сельская ОТГ на Донетчине (Фото)

Шаховская Объединенная территориальная громада (ОТГ) была первой в Донецкой области сельской громадой, которая поверила в реформу – первые выборы здесь состоялись в 2015 году. С тех пор Шаховская ОТГ активно развивается, ищет возможности для позитивных изменений, пользуется поддержкой со стороны государства, вкладывает в улучшение уровня жизни деньги из местного бюджета. Об этом сообщает Донецкий Центр развития местного самоуправления (ЦРМС).

Так, в текущем году в Шаховской сельской ОТГ ведутся ремонтные работы по разным направлениям. Подходит к концу капремонт здания местной амбулатории. Здание больницы, где находится местная амбулатория, начали ремонтировать за деньги инфраструктурной субвенции в прошлом году. Общая стоимость капремонта крыши и стен составляла 4,8 млн грн. Часть денег получили за счет инфраструктурной субвенции – чуть более 2 млн грн, остальные добавили из собственного бюджета.

Почти 2 млн грн инфраструктурной субвенции, выделенные в текущем году Шаховской ОТГ из государственного бюджета, в громаде решили потратить на завершение ремонта. Останутся внутренние работы – деньги на них выделяют из местного бюджета.

В здании разместят Центр оказания первичной медико-санитарной помощи, амбулаторию. Намерены открыть стоматологический кабинет, в перспективе приобрести рентген.

Кроме того, как рассказали в сельсовете, продолжается капитальный ремонт Никаноровского сельского дома культуры, завершается обустройство футбольных полей с искусственным покрытием в селах Никаноровка и Владимировка, установлено освещение Шаховской опорной школы, футбольных и волейбольных полей. Приобрели современный пеллетный котел для отопления здания ЦПАУ и амбулатории.

Здесь ремонтируют сельские дороги не только за счет бюджета, но и неравнодушных местных предпринимателей.

Также отремонтировали колодец в селе Суворово.

Как сообщил советник по вопросам регионального развития Донецкого ЦРМС Артем Колодезный, представители Шаховской громады готовят качественные проекты и своевременно их реализуют. «К преобразованиям в громаде привлекают не только местный или государственный бюджет, это результат слаженной работы исполнительных органов сельсовета, депутатского корпуса и общественности», – отметил он.

Как сообщалось ранее, в селе Шахово (Добропольский р-н, Донецкая обл.) за несколько лет после создания ОТГ изменилась жизнь.

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