Из-за импорта электроэнергии из РФ: ХАЭС снизила мощность энергоблока

Из-за роста импорта электроэнергии из России ограничили мощность энергоблока Хмельницкой АЭС на неопределенное время. Об этом написала медиа-директор ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная на своей страничке в Facebook.

«Ну что ж... Началось! Диспетчер по телефону распорядился снизить мощность энергоблока ХАЭС до 780 Мвт. На неопределенное время... А какие диспетчерские ограничения будут для "Энергоатома", когда все энергоблоки выйдут из ремонта? Импорт ровным графиком – он такой, да...», – написала она.

Ранее Кошарная отмечала, что сейчас в Украине из 15-ти энергоблоков работают 11 – на четырех идут ремонтные работы. Но когда все блоки заработают, «Энергоатом» будет готов давать 92 млрд кВт-ч в год (сейчас дает 82). «Этот импорт из РФ будет вытеснять базу украинских атомных станций и нанесет удар по государственной компании, на которую и так возложили социальные обязательства», – подчеркнула эксперт.

Напомним, после 4-четырехлетнего перерыва с 1 октября в Украину начала поставляться электроэнергия из России. Это стало возможно благодаря принятым Радой изменениям в законы в сфере использования энергии, в которые глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам.

Импорт из РФ осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

В начале ноября поставки электроэнергии увеличились втрое в сравнении с октябрем – до 12 млн кВт.

Эксперты расценивают импорт электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и будущий инструмент давления со стороны Кремля на украинскую власть.

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