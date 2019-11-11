Разведение войск у Петровского: Украинской стороной выполнено перемещение личного состава и вооружения

На участке разведения сил и средств в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское (Донецкая обл.) украинской стороной выполнено перемещение личного состава и вооружения. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

В штабе ООС отмечают, что на участке разведения № 3 третьи сутки продолжается практический этап зеркального процесса разведения сил и средств. «В целом, в течение трех дней, с 09 по 11 ноября, тактическое положение изменили 42 украинских военнослужащих, 48 единиц стрелкового оружия, три единицы БМП-2 и два грузовых автомобиля марки "Урал". То есть, физическое перемещение личного состава и вооружения украинской стороной уже выполнено», – говорится в сообщении.

Также в штабе напоминают, что российская сторона в одностороннем порядке вышла из состава Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) еще в декабре 2017 года. «Украина не ведет прямых переговоров с представителями российских оккупационных войск на Донбассе, а общается с ними исключительно через СММ ОБСЕ», – уточняется в сообщении.

Как сообщалось ранее, практическая фаза разведения сил и средств сторон на участке № 3 Богдановка-Петровское завершилась сегодня, 11 ноября, в полдень. Завтра, 12 ноября, начнется разминирование территории.

Напомним, 9 ноября в 12:00 на участке разведения сил и средств в Петровском украинская сторона и представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» запустили белые сигнальные ракеты в знак готовности приступить к разведению. После запуска зеленых ракет началась практическая часть мероприятий – отвод сил и средств за пределы участка разведения. Для наблюдения за процессом прибыли представители мониторинговой миссии ОБСЕ. На участке разведения сил и средств в районе Петровского были размещены дополнительные патрули СММ ОБСЕ.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: