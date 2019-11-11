Военная помощь США: Министр обороны ожидает роста в 2020 году

Украина ожидает увеличения выплат военной помощи со стороны США в 2020 году, несмотря на расследование процедуры импичмента президента Америки Дональда Трампа в связи с возможным давлением на украинское правительство. Об этом со ссылкой на интервью министра обороны Андрея Загороднюка агентству Reuters сообщает «РБК-Украина».

По словам Загороднюка, Украина ожидает в 2020 году выделение США помощи не менее той суммы в 391 млн долларов, которая была выделена в этом году. На выделенные деньги в следующем году Украина планирует приобрести больше ракет Javelin. «Как в правительстве, так и в конгрессе существует общее мнение, что ее (военную помощь, – ред.) следует наращивать. Мы чувствуем поддержку, и она есть. Это на 100 процентов», – заявил Загороднюк.

Как отметил министр обороны, военная помощь со стороны США демонстрирует международную поддержку Украины. «Это не просто деньги и оборудование. Речь также идет о демонстрации поддержки со стороны международного сообщества Украине. И это на самом деле, вероятно, имеет для населения еще большее значение, чем само оборудование», – сказал Загороднюк.

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