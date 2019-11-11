Работает без плана, совершенно спонтанно, – нардеп оценил работу энергетического комитета ВР

Андрея Геруса необходимо было освободить от должности представителя президента в Кабмине еще раньше. Такое мнение высказал первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко, передает телеканал «Украина».

«По-моему, это (отставку, – ред.) надо было сделать значительно раньше. Он одновременно так две должности совмещал. Одна – это представитель президента в правительстве, в Кабмине, а вторая – это председатель комитета [ВР по вопросам энергетики и ЖКУ]», – сказал Кучеренко.

Он отметил, что «крайне недоволен работой комитета, он работает без плана, совершенно спонтанно». «Исключительно направлен на протягивание лоббистских законов, и, к сожалению, он уже стал одним из самых скандальных комитетов в Верховной Раде», – прокомментировал нардеп.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский сегодня, 11 ноября, освободил Геруса от должности представителя президента в ВР, и назначил на нее Алексея Перевезенцева. Герус занимал эту должность почти полгода.

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