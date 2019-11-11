Полицейские проверяют стихийные рынки Покровска (Видео)

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) полицейские проверяют стихийные рынки. Их в городе становится все больше. Люди торгуют с земли и не хотят идти на обычные рынки.

С утра в самом центре города мясо, молоко и овощи продают на проезжей части. «Указанное место не является местом, где можно осуществлять торговлю. Поэтому на нарушителей будет составлен административный протокол от 17 до 119 грн штрафа», – сообщил заместитель начальника превенции Покровского отдела полиции Станислав Сапон.

Для продавщицы Татьяны это слишком большая сумма. Женщина продает тыкву, потому что пенсии не хватает. «Я 1 700 получаю. Разве выживешь?», – говорит она.

По словам правоохранителей, такие рейды проводят в целях безопасности покупателей. Покупать на стихийных рынках рискованно, особенно продукты, потому что никаких проверок здесь нет. Прохожие, кто за, кто – против. «Против, это антисанитария какая, вы что. Не хочу брать с земли», – сказала женщина.

Покровчанка Мария покупает продукты только на стихийных рынках – и молочку, и мясо. «Годами мы здесь питаемся и никто не отравился и не умер. Творог, вот смотрите, в магазине я не куплю 40 грн за килограмм»», – говорит она.

«Сколько беру и здорова, целая и невредимая. Молоко дешевле точно, да и творог», – добавляет женщина.

Селяне везут на нелегальный рынок овощи и птицу, чтобы хоть немного заработать. «Мне хлеба не за что купить, а вы меня фотографируете», – возмущается пенсионерка.

«Мы не виноваты, мы – пенсионеры. Нам надо где-то копейку зарабатывать. Это не украденное», – говорит продавец стихийного рынка.

Еще одна нелегальная точка находится около железнодорожного вокзала. Здесь торгуют продуктами и одеждой. Некоторые нарушители, увидев инспекторов, пытаются убежать. «Я реализую товары, но я не хозяин этих товаров. Меня наняли, а откуда я знаю, можно здесь торговать или нельзя?», – говорит продавец Дина.

У этих продавцов нет ни документов, ни разрешения. Поэтому полицейские изымают и описывают товар до решения суда. Кроме того, еще и штрафуют. «От 102 до 255 гривен», – сообщил Станислав Сапон.

На вопрос, почему не торгуют на территории рынка, люди отвечают, что там нет места. В администрации рынка эти слова опровергают. Показали торговые ряды с обустроенными прилавками. И убеждают, что плату берут только с предпринимателей. «Утренний рынок бесплатный для людей, которые производят свою продукцию. Вот, как пришла бабулечка, торгует своей фасолью, закрывашкой, консервацией и так далее. С нее мы денег не берем», – заверил директор центрального рынка Игорь Суслов.

Но, по словам продавцов со стихийного рынка, эти места не в спросе. «Туда люди не ходят, куда нас загоняют», – отмечает женщина.

В свое время здесь обещали обустроить законные места продажи. Но оказалось, что торговать здесь не позволят из-за санитарных и технических норм. «В случае установки торговых павильонов для удобства и покупателей и продавцов, будет значительно ограничен проезд по дороге, которая соединяет частный сектор и улицей Европейской», – сообщила исполняющая обязанности Покровского городского головы Ирина Сущенко.

Правоохранители предупреждают, что будут устраивать рейды, пока в Покровске не исчезнут стихийные рынки.

Источник: ТК «Донбасс»

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