В Украине продлят проект по профессиональной переподготовке переселенцев и жителей Донбасса

В Украине продлят реализацию проекта «Профессиональная интеграция внутренне перемещенных лиц в Украине», направленного на улучшение трудоустройства переселенцев и местных жителей в 6 восточных регионах. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ).

Так, сегодня состоялась встреча замглавы МинВВОТ по вопросам евроинтеграции Алексея Ильяшенко с замдиректора Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) в Украине Волкером Боде.

Проект реализуется в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской областях и подконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей. Специальности варьируются от администрирования социальных СМИ и онлайн-магазинов, SMM и контекстной рекламы – до различных административных профессий, таких как бухгалтер или HR, а также социальный работник, водитель автопогрузчика или швея. Самые короткие курсы длятся всего 2 недели, а другие – 2-4 месяца. Продолжительность зависит, прежде всего, от сложности специальности.

Как сообщил Волкер Боде, на сегодня проект сотрудничает с 10 поставщиками тренингов. Они проводят около 32 тренингов, которые успешно закончили уже 806 участников, 76% из которых – женщины. «Тренинги проводились по специальностям, которые востребованы на местном рынке труда, так и/или пользуются спросом среди участников», – уточнил он.

Как заявил Ильяшенко, для успешной интеграции в принимающие громады, возвращению к нормальной жизни и психологической реабилитации переселенцев «чрезвычайно важно способствовать их конкурентоспособности на рынке труда, получению достойного вознаграждения для благополучия и развития своей семьи, а также приносить пользу украинскому обществу».

«Участники встречи отметили важность продолжения совместного проекта GIZ и министерства по профессиональной переподготовке людей, которые вынуждены были из-за войны на востоке Украины и из-за временной оккупации части Донецкой и Луганской областей и Автономной республики Крым оставить свои дома и место работы. Также они обсудили возможности расширения такого сотрудничества в будущем, в частности, речь шла о расширении географии проекта, а также возможности обучения онлайн», – рассказали в пресс-службе МинВВОТ.

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