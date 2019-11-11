Дешевый доллар помог ценам: Эксперт пояснил, почему инфляция вырастет до конца года

В ноябре и декабре инфляция ускорится. По расчетам специалистов Нацбанка, рост цен за 2019 год составит 6,3%, то есть в ноябре и декабре может быть инфляция более чем по 1%. К слову, в октябре 2019 года, по сравнению с сентябрем 2019 года, инфляция составила 0,7%, пишет «Сегодня.ua».

Глава Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко уверен, что фактический рост цен будет больше и составит 7-7,3%. « Цены растут сейчас более медленными темпами, чем при неизменном курсе, тем более при растущем. Инфляция снижается. Например, по итогам 2018 года она была 9,8%, до этого – 13,6%. Основной фактор, который обусловливает снижение инфляции, – это именно укрепившаяся гривна», – говорит Алексей Дорошенко.

По его словам, на ускорение инфляции также повлияет сезонное подорожание овощей и рост цен на природный газ и, как результат, на коммунальные услуги.

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