Цены на газ в ноябре вырастут, – «Нафтогаз України»

В ноябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях (ПСО), составит 4 899 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов). Об этом сегодня, 11 ноября, сообщила пресс-служба «Нафтогаза України», уточнив, что это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре.

В этом месяце регулируемая цена газа оказалась выше, чем цена на условиях предложения от «Нафтогаза "Газовый запас"» (4 874,42 грн за тыс. куб. м), поэтому потребители, которые воспользовались этим предложением, сэкономят свои средства. Если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, остаток средств вернется такому потребителю на его счет в полном объеме.

Напомним, цена газа для населения в Украине сейчас определяется по формуле, которая отображает рыночные цены с двухмесячным отставанием. Формула содержится в постановлении КМУ № 293 и действует до конца 2019 года.

Для определения цены газа по ПСО «Нафтогаз» выбирает самый низкий уровень среди 4 определенных правительством вариантов – цены «Нафтогаза» для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенной цены на украинской энергетической бирже, и цены по правительственному постановлению № 867 от 19 октября 2018 года.

В этом месяце самой низкой оказалась цена «Нафтогаза» для коммерческих потребителей на условиях предоплаты.

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