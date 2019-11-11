Рыболовство в Азовском море: Украина дистанционно подпишет протокол с Россией

Протокол по распределению квот на вылов рыбы в 2020 году в Азовском море будет подписан во время заседания Российско-Украинской Комиссии по вопросам рыболовства, которое состоится онлайн 13 ноября этого года. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

«Впервые за годы независимости заседание Российско-Украинской Комиссии по вопросам рыболовства по распределению квот на вылов рыбы в Азовском море пройдет онлайн 13 ноября этого года. Протокол на 2020 год будет подписан по дипломатическим каналам», – говорится в сообщении.

При этом уточняется, что если протокол по распределению лимитов вылова рыбы в Азовском море на следующий год не подписать, Украина не сможет законно осуществлять промышленный вылов рыбы. К тому же, не имея силового превосходства в Азовском море, в Украине может остаться для вылова рыбы только прибрежная часть, «поэтому просим общественность поддержать такие вынужденные переговоры в интересах Украины и наших рыбаков, работающих в акватории Азовского моря», отмечают в ведомстве.

Речь идет о 90 предприятиях, которые осуществляют промышленный вылов и переработку рыбы. На этих предприятиях работает 4 тыс. рыбаков и эксплуатируется более 800 плавсредств. Рыбу в Азовском море вылавливают для внутреннего рынка Украины, она дешевле, чем импортная и поэтому доступна малообеспеченным слоям населения.

Также отмечается, что сейчас отсутствуют альтернативные механизмы в действующем правовом поле по регулированию деятельности сторон в сфере рыболовства в Азовском море. «Если Украина откажется от заключения согласованных двусторонних протоколов УРК, которыми регулируются все актуальные вопросы рыболовства в Азовском море, то поставит под угрозу деятельность наших рыбаков», – отмечается в сообщении.

В министерстве напомнили, что в 2019 году Украина через дипломатов получила официальное приглашение от России с предложением провести переговоры и подписать протокол об использовании природных ресурсов в 2020 году в Азовском море. Прежде чем выразить свою позицию, Украина провела ряд консультаций. По результатам всех обсуждений договорились о проведении очередной сессии Комиссии дистанционно, а не как раньше – поочередно на территории каждой из стран. По результатам онлайн переговоров Комиссии и будет подписан протокол через дипломатов.

В ведомстве также рассказали, как сейчас регулируют вылов рыбы в Азовском море. Статус Азовского моря определяется несколькими международными договорами. Речь идет о Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, а также о Договоре между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. «В настоящем Договоре говорится, что деятельность в сфере рыбного хозяйства регулируется в соответствии с Соглашением 93-го года заседания Российско-Украинской Комиссии (УРК). Заседание должны проходить поочередно на территории каждой из сторон. По его результатам подписывается протокол, регулирующий исключительно использования природных ресурсов Азовского моря. Впрочем, еще раз подчеркиваем, в этом году заседание Комиссии будут происходить дистанционно, а протокол подпишут по дипломатическим каналам», – уточнили в министерстве.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!