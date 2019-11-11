Украина потеряла почти 20% ВВП страны из-за российской агрессии, – экономист

Из-за российской агрессии Украина потеряла почти 20% ВВП. Об этом рассказал украинский экономист Андрей Новак в интервью «Радио Свобода».

По его словам, окончательные потери можно будет оценить после физического допуска к неподконтрольным в настоящее время территориям.

«Далее можно считать потери от девальвации курса гривны, потому что это также прямое снижение доходов всех украинцев. Далее нужно считать потери инвестиций. До 2014 года в Украину поступало 5-6 млрд долл. инвестиций ежегодно. С 2014 года этот прямой поток инвестиций уменьшился в 2-3 раза. Окончательные потери можно будет подсчитать после физического допуска к пока оккупированным территориям», – сказал Новак.

Он отметил, что Россия надеется избежать любой ответственности за Крым и Донбасс. «Но если Россия хочет и дальше находиться в международном правовом поле, рано или поздно ей придется оплачивать эти прямые потери», – добавил он.

Также, экономист заметил, что пока можно ориентироваться на международные судебные процессы, которые уже выиграли украинские компании, банки. Пока это дела по компенсации потерь в аннексированном Крыму.

«На Донбассе они до сих пор заявляют, что их там нет, что это внутренний украинский конфликт. Здесь ситуация сложнее, но на уровне международного права эти вопросы будут подниматься, решаться в пользу Украины. Это уже далеко за сотни миллиардов долларов и прямых потерь, и ВВП страны, девальвации гривны, инвестиций, банковских счетов», – считает эксперт.

Он уточнил, что сейчас на неподконтрольной части Донбасса экономики практически нет. «И по сообщениям людей, которые там живут, в соцсетях, даже большинство продуктов питания завезены из Краснодарского края, с Кубани. Поэтому экономика ОРДЛО полностью разрушена, эти образования "Л-ДНР" полностью финансируются из Москвы», – добавил экономист.

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