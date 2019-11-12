Почему гривна укрепляется, а цены не падают: Эксперты пояснили ситуацию

Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб уверяет, что цены не снижаются, несмотря на почти полугодие крепкой гривны, из-за «инерционности». По его словам, предприниматели, импортируя товар, закладывали значительно выше курс, и не переносят эффект на потребителей сразу. Насколько соответствует действительности это объяснение, и ждать ли украинцам падения цен на товары, «Донецким новостям» пояснили эксперты.

Алексей Дорошенко, председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей:

– Представители НБУ правы, утверждая, что цены для потребителей снижаются, но медленно. Причина в том, что никто не может понять, какой будет курс в ближайшее время. У нас нет долгосрочной стабильности. Если ты рискнешь и снизишь цену, к примеру, на 15%, можешь стать более конкурентноспособным (больше купят), но можешь и обанкротиться (если курс скакнет). Вот все и пытаются найти золотую середину.

Тех, кто готов рисковать, мало. Компаний в Украине больше не стало, число физлиц-предпринимателей – сокращается. По факту все стараются вести достаточно, скажем так, нерисковую политику.

Лишь спустя две-три недели после укрепления гривны поставщики могут начать потихоньку снижать цены на товар. При этом для потребителя скидка дойдет лишь через месяц-полтора после того, как доллар снизится, скажем, на 50 копеек.

Думаю, что в этом году мы увидим потребительскую инфляцию примерно в 7%. Учитывая, что в 2015-м мы видели инфляцию в 43%, а некоторые товары выросли в цене за год на 70-100%, сейчас мы наблюдаем куда более спокойную ситуацию. И это, безусловно, позитив. При этом нужно помнить: никто из нынешних властьимущих во время выборов не обещал, что будет снижение цен на товары.

Андрей Кривонос, глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине:

– Разрыв, лаг, инерционность – как бы мы не называли то, что экономические субъекты берут себе определенное время для реакции на изменение стоимости денег, – именно так оно и есть. На практике всегда положительные и даже негативные изменения проявляются в ценовой политике через определенное время. Иногда это время можно спрогнозировать, иногда – нет.

Укрепление гривны и неизменность цен на импортные товары на сегодня в Украине можно объяснить инфляционными ожиданиями – бизнес пока не доверяет такому «улучшению» и пытается быть готовым к возможному подорожанию иностранных валют по отношению к гривне. Фактически из-за отложенного спроса бизнес несколько лет недополучал прибыль. Теперь за счет «нового курса» и старых цен пытается компенсировать этот недостаток и накопить денег на случай ухудшения ситуации в будущем.

Властям следует не только направлять свои действия на улучшение экономической среды, но и всем своим поведением подтверждать, что так будет всегда. Сегодня уверенности в этом нет.

Светлана Кушнир, политический эксперт:

– Считаю, что курс нацвалюты удерживается спекулятивно в интересах западных «игроков» на украинских облигацих внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Кроме того, если в декабре 2018 года ввозился, допустим, телевизор за 1000 долларов, то продавец понимал, что получит выгоду по курсу 28 грн /долл. Сейчас цена ввозимого телевизора в долларах не поменялась, а вот для покупателя она из-за курса выросла – и теперь надо заплатить не 1000, а $1143 в пересчете на гривны при курсе 24,5.

Эта афера с участием и НБУ и Минфина не осталась без внимания в тех же США. Знающие и приближенные к вашингтонским кругам люди сообщают, что соответствующая Федеральная служба уже расследует сопричастность американских бизнесменов к таким спекуляциям – и скоро даст оценку и действиями главы Минфина, госпожи Маркаровой.

Игорь Чаленко, глава Центра анализа и стратегий:

– В стране, в которой негативное сальдо внешнеторгового баланса только за первое полугодие составило более 1,6 млрд долларов, импорт (соответственно – курс доллара и евро) играет важную роль. Но на практике в ценообразование продуктов входит далеко не он один.

Обратите внимание, что цена на заправках с августа месяца фактически не поменялась, несмотря на тотальный импорт. Как покупали в августе тот же дизель в среднем за 28,2, так и покупаем в ноябре.

Логистика заложена в цене абсолютно каждой товарной позиции. Если взять цены на бытовую технику, электронику, то одни продавцы сделали скрытое падение цен, замаскировав это под тотальные скидки. Кто, в свою очередь, работал по «серым схемам», сейчас может ощутить некоторые трудности на таможне ввиду действий власти. И это, как понимаете, не влечет за собой удешевление продукции.

Также в стране инфляция понемногу, но продолжается. Три месяца летней дефляции сменились дальнейшим ростом цен. За октябрь основными драйверами этого процесса как раз было самое необходимое – продукты питания, а также одежда.

Немаловажную роль играет начало отопительного сезона. Опять-таки, дополнительные издержки ложатся на плечи конечного потребителя.

Нужно осознавать и то, что укрепление гривны состоялось не из-за роста благосостояния украинцев. Ни на процент не выросло наше производство с начала года (индекс промышленной продукции – 100%). Спрос нерезидентов на внутренние облигации госзайма сделал свое дело.

Потому, если мы увидим снижение цен, то это будут лишь отдельные позиции ввиду конкретной ситуации на рынке. Общего падения цен ожидать не стоит.

Всеволод Степанюк, эксперт по вопросам политики и экономики:

– Конечно, инерционность существует в любой системе. Но в Украине, помимо того, что нужно продать товары, купленные ранее по старым ценам, есть еще ряд институциональных и экономических факторов, которые препятствуют снижению цен.

Например, только в Украине вместе с падением мировых цен на нефть не снизились цена на бензин. Причины две – налоговая политика государства (чем меньше цена, тем выше налог) и монополизация рынка – как розничного, так и оптового.

Кроме того, если импортер укажет цену на таможне ниже, чем ранее, то у него возникают проблемы с растаможкой грузов (таможня пытается доначислить платежи, то же самое и касаемо налоговой). А еще существует фактор негативных ожиданий и уменьшения рынка (чем меньше рынок сбыта, тем выше цена).

Даниил Богатырев, политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики:

– Ожидать падения цен на товары широкого потребления не стоит. В сущности, от изменения курса национальной валюты зависит только их повышение, но никак не понижение.

Однажды поднятые цены не имеют свойства «откатываться» обратно при росте курса гривны. Это связано с элементарным рыночным правилом: если потребители покупают товар по имеющейся цене и объемы продаж не снижаются – цену незачем снижать. Это – стандартный способ получения крупными сетями розничной торговли дополнительной прибыли. И по своей сути, данный способ является спекулятивным. Однако, в условиях, когда Антимонопольный комитет не ведет должного надзора за ценообразованием, говорить об изменении данной тенденции не приходится.

Андрей Кривцун, РПД «Донецкие новости»

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