Меркель поговорила с Путиным о «Нормандском саммите»

Канцлер Германии Ангела Меркель поговорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным, основной темой беседы была подготовка к саммиту в «Нормандском формате. Об этом сообщила сегодня, 11 ноября, заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер, пишет «Сегодня.ua» .

«В центре переговоров была подготовка к саммиту в "Нормандском формате" по ситуации на востоке Украины. Стороны обсудили обстановку в Ливии, Сирии, а также ход переговоров по будущему транзиту газа через Украину», – сказала Деммер.

Других подробностей разговора не приводится.

Как сообщалось ранее, до проведения встречи в Нормандском формате Россия требует от Украины согласовать документ, который станет своеобразным итогом проведения саммита. При этом в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в Нормандском формате «в условиях срочной необходимости».

Напомним, замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь сообщил, что на очередной встрече в Нормандском формате планируют обговорить контроль СММ ОБСЕ над государственной границей Украины и России на Донбассе и дальнейшие шаги по разведению сил и средств на всей линии разграничения.

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