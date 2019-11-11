В «ЛНР» на свои номера перерегистрировали менее половины всех техсредств

На неподконтрольной украинской власти части территории Луганщины прошли регистрацию и перерегистрацию «ЛНР» около 40% транспортных средств. Об этом сообщили в «МВД ЛНР», пишут сегодня, 11 ноября.

«... с февраля 2018 года, на сегодняшний день процедуру регистрации и перерегистрации прошли только 40% транспортных средств, зарегистрированных на территории Луганской области по состоянию на 2014 год», – говорится в сообщение, в котором также уточняется, что физические лица должны пройти процедуру обязательной регистрации и перерегистрации транспортных средств до 31 декабря 2019 года.

В противном случае в «ЛНР» грозят за управление незарегистрированным транспортным средством штрафом в размере от 500 до 800 руб. (от 192 до 307 грн по местному курсу на сегодня, 11 ноября).

В случае совершения данного правонарушения повторно размер штрафа увеличивается от 3 до 5 тыс. рублей (от 1 154 грн до 1 923 грн) либо лишение права управления на срок от одного до трех месяцев.

В случае обращения граждан по вопросам регистрации транспортных средств после 31 декабря 2019 года физические лица будут привлечены к ответственности, и размер штрафа в данном случае составит от 500 до 2 тыс. руб. (192 грн до 769 грн).

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