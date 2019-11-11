В «ДНР»: В Моспино открыли пункт приема документов на российский паспорт

На неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области в городе Моспино, расположенном в пригороде Донецка, организована работа пункта приема заявлений на получение паспорта гражданина РФ. Об этом со ссылкой на «миграционную службу МВД ДНР», пишут сегодня, 11 ноября, местные интернет-ресурсы.

«С 8 ноября 2019 года граждане, проживающие в городе Моспино, могут подавать заявления о приеме в гражданство РФ по месту проживания», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» заявили о выдаче жителям 33 тыс. российских паспортов.

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