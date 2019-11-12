24 квартиры и 17 авто: Журналисты показали имущество нардепа от «Слуги народа» (Видео)

Семье народного депутата Украины от партии «Слуга народа» Александра Дубинского принадлежат 24 квартиры и 17 автомобилей. Об этом говорится в расследовании «BIHUS info».

Александр Дубинский избран депутатом 21 июля 2019 года. Как только он стал народным депутатом, должен был заполнить электронную декларацию – таково требование ЦИК. Но он, как и некоторые другие народные депутаты, нашел законодательную «лазейку» – разъяснения Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. И теперь его декларация будет обнародована только весной: срок подачи деклараций за 2019 год – с 1 апреля 2020 года.

До того, как стать народным депутатом, Александр Дубинский был ведущим программы «Деньги» («Гроші») на телеканале «1+1». В своей программе он регулярно напоминал чиновникам о незадекларированных финансах, недвижимости, автомобилях.

«BIHUS info» утверждает, что за последние 5 лет Дубинский купил 10 автомобилей, из которых 7 – Мерседесы, в частности:

Mercedes Benz SL500, 2001 г.в.;

Porsche Carrera, 2006 г.в.;

Honda S2000, 2009 г.в.

Передвигается же по Киеву нардеп преимущественно на «Ленд Крузере» (Toyota Land Cruiser) 2013 г.в., стоимость – около 50 тыс. долл. Сам Дубинский сообщает, что это автомобиль его матери.

«BIHUS info» дополняет, что за последние 5 лет у матери Дубинского – Аллы Березовской – появилось 7 автомобилей, в частности:

Mercedes Benz G55, 2009 г.в.;

Mercedes Benz E55, 2003 г.в.;

Toyota Land Cruiser, 2013 г.в.;

Maserati Coupe Cambiocorsa, 2006 г.в.

Также у Александра Дубинского насчитали ряд квартир и домов:

2 квартиры купил в 2014 году в Киеве на Подоле, каждая ценой примерно 100 тыс. долл. В 2016 году их рыночная стоимость составляла уже 500 тыс. долл.;

в Соломенском районе Киева – двухэтажный частный дом;

квартира в элитном жилкомплексе «Французский квартал» в Киеве, Печерский район;

квартира в Киеве, микрорайон Теремки;

в Киевской области в поселке Хотов у Дубинского 6 земельных участков с загородным домом.

Еще 7 квартир у супруги Дубинского – Леси Цыпко, большинство из них расположены рядом с квартирами самого Александра:

2015 г. – приобретает 4 квартиры в Печерском районе Киева;

2016 г. – приобретает 1 квартиру в Печерском районе Киева;

2017 г. – приобретает 1 квартиру в Печерском районе Киева.

«BIHUS info» отмечает, что за 3 года супруга вложила в недвижимость около 300 тыс. долл.

Леся Цыпко значится директором по маркетингу общественной организации «Лига финансового развития», в которой Дубинский был директором.

За пенсионеркой Аллой Березовской (мат нардепа) числится 19 объектов недвижимости в Киеве суммарной стоимостью в 1 млн долл., а также земельный участков в Хотове по соседству с сыном. До 2016 года официальный доход Аллы Березовской – пенсия.

Таким образом, суммарно у Александра Дубинского, Леси Цыбко и Аллы Березовской 24 квартиры площадью примерно 2 тыс. кв. м, а также 70 соток земли, 2 частных дома, 17 автомобилей. По подсчетам «BIHUS info», общая стоимость недвижимости составляет 2,5 млн долл. Из всего этого на мать записано почти 50% имущества.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!