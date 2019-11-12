В Луганске искали взрывчатку в нескольких зданиях

В Луганске искали взрывчатку в нескольких зданиях

12.11.19 07:38dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Луганске искали взрывчатку в нескольких зданиях. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как уверяют в «ЛНР», в «МВД» поступил «анонимный звонок о заминировании администрации г. Луганска, госкомитета налогов и сборов, управления миграционной службы МВД ЛНР и памятника К. Ворошилову».

Здания, памятник и прилегающая территория были обследованы сотрудниками «МВД», взрывоопасные предметы выявлены не были.

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