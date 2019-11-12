ВСУ получили первые 100 серийных ракет «Ольха»

На вооружение ВСУ поступили первые серийные ракеты «Ольха» и в январе 2020 года ожидаются дальнейшие поставки. Об этом сообщил представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Владислав Шостак, передает АрмияInform.
По его словам, также для нужд тяжелой артиллерии у отечественного производителя закуплены снаряды калибром 152 мм под имеющиеся запасы пороха, а «Укроборонпром» в ближайшее время планирует организовать серийное производство модернизированных реактивных систем залпового огня «Верба», которая уже прошла все необходимые испытания и взята на вооружение ВСУ.
Отмечается, что в этом году в Украине могут не успеть завершить разработку установки «Богдана» калибром 155 мм из-за несвоевременной поставки боеприпасов турецким подрядчиком.
Сейчас «Укроборонпром» также активно работает над внедрением в производство пороха, гильз, капсюль и взрывателей.
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