Почему миссия Волкера по Донбассу завершилась фиаско, – мнение

Миссия Курта Волкера в должности спецпредставителя Госдепартамента США в Украине в плане урегулирования конфликта на Донбассе завершилась фиаско. Такое мнение высказал глава ОО «Украинская ассоциация внешней политики», чрезвычайный и полномочный посол Украины Владимир Хандогий.
«Последние события, связанные с показаниями Курта Волкера в Конгрессе США, говорят о том, что Волкер в силу разных причин, возможно, именно из-за этой своей должности играл определенную политическую роль», – сказал он.
«Украине нужны профессиональные дипломаты, не обремененные какими-то политическими симпатиями, которые бы очень четко понимали проблематику Украины и не только доводили ее к сведению высокопоставленных чиновников и руководства США, но и сами принимали непосредственное участие в формулировании политики по отношению к Украине», – продолжил Хандогий.
По его мнению, в Госдепе США сейчас есть такие возможности. «Я думаю, Госдеп будет эту функцию выполнять. Поэтому эта особая должность какого-то прорыва, какой-то "дополнительной стоимости" в проблеме урегулирования конфликта на Донбассе и даже в отношениях с США не сделала», – считает эксперт.
«Фактически миссия Курта Волкера, если откровенно, завершилась фиаско», – резюмировал дипломат.
Он уверен, что после ликвидации должности спецпредставителя США по Украине, которую занимал Курт Волкер, в дипломатии будет больше профессионализма и меньше политики, в частности, в вопросах Донбасса. Хандогий также заявил, что переговоры в Нормандском формате не принесли и не принесут кардинально важных результатов в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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