Усилили наряды: Как пограничники патрулируют побережье Азовского моря (Фото)

В Мариуполе украинские пограничники усиленными нарядами круглосуточно патрулируют побережье Азовского моря, чтобы контролировать ситуацию и пресекать провокации противника.

Район патрулирования со стороны «ДНР» просматривается с моря. Патрулируют берег Азовского моря украинские пограничники по три человека, дистанция – 15 м в шеренге. Наряды усилены бронетехникой и оружием.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Крупнокалиберный пулемет постоянно держат наготове. «Это пулемет ДШК – очень сильное оружие. Оно поражает цель на расстоянии до 3,5 тыс. м», – отмечает пограничник Донецкого погранотряда Сергей.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Сейчас вдоль береговой линии все спокойно, но периодически пограничники пресекают провокации со стороны «ДНР». «Они подходят к нашему участку, мы их выявляем. Они могут простоять 2-3 часа и после этого уходят на свою территорию», – рассказал старший погранотряда Иван Коцеруба.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Главная задача украинских пограничников – вовремя выявить угрозу. Для этого у них целый технический арсенал. С помощью тепловизоров следят за надводной обстановкой. Патрулируют совместно с морской охраной. Одни – по воде, другие – по суше. В день сухопутные патрули проходят до 30 км.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

«Всегда быть начеку – самое тяжелое. Обстановка нестабильная, не понимаем, что может быть дальше, чего ждать. Быть в напряжении всегда трудно», – говорит пограничник Донецкого погранотряда Антон Пантелейчук.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Расстояние между наблюдательными пунктами более 10 км. Территорию между ними постоянно прочесывают патрули. Они прикрывают те районы, где из-за рельефа местности береговая линия не видна с наблюдательных пунктов.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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