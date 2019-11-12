В ОБСЕ сообщили о ранении мирного жителя в неподконтрольном Спартаке

В неподконтрольном украинским властям Спартаке (Донецкая обл.) в результате обстрела ранен мужчина. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 11 ноября.

В отчете говорится, что мужчина получил ранения в результате обстрела 1 ноября. «В Донецкой областной клинической травматологической больнице наблюдатели видели мужчину (40 лет) с повязками на левой ноге и верхней части предплечья. По его словам, утром 1 ноября он находился рядом с домом на ул. Привокзальной в населенном пункте Спартак (неподконтрольный правительству, 9 км к северу от Донецка), когда услышал звук двух взрывов и упал на землю», – отмечают в ОБСЕ.

«2 ноября медработники указанной больницы сообщили наблюдателям, что 1 ноября к ним доставили мужчину с осколочными ранениями левой ноги и правого плеча, полученными вследствие обстрела», – добавляют в СММ.

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