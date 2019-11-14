Цены на продукты в «ЛНР»: Что и почем на рынке Луганска (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Коты Луганска» в соцсети, показал, какие продукты и почем продают на рынке в квартале Мирный.

Луганчанин прошелся по торговым рядам, показал ассортимент продуктов и расценки на них.

Мясные продукты стоят (за 1 кг):

карбонат индюшиный – 275 руб. (104 грн по местному курсу на 14.11.2019);

лопатка индюшиная – 140 руб. (53 грн);

гуляш индюшиный – 218 руб. (83 грн);

курятина – 139 руб. (52 грн);

куриное филе – 230 руб. (87 грн);

тушка цыпленка табака – 150 руб. (57 грн);

фарш куриный с салом – 228 руб. (86 грн);

колбаса сервелат – 335-485 руб. (127-184 грн);

ошеек свиной – 295 руб. (112 грн);

ребро свиное, фарш свиной – 250 руб. (95 грн).

Фрукты и овощи (за 1 кг):

мандарин – 60-75 руб. (23-28 грн);

гранат – 85-95 руб. (32-36 грн);

яблоки – 55 руб. (21 грн);

лимон – 100 руб. (38 грн);

слива – 130 руб. (49 грн);

виноград – 85 руб. (32 грн);

картофель – 18 руб. (7 грн);

капуста – 15 руб. (6 грн);

помидоры – 85-120 руб. (32-45 грн);

шампиньоны – 200 руб. (76 грн).

Другие продукты:

хлеб – 11-22 руб. (4-8 грн);

яйца – 45-58 руб. (17-22 грн);

сахар – 26-30 руб. (10-11 грн);

соль – 13 руб. (5 грн);

крупа гречневая – 55 руб. (21 грн);

рис – 42-50 руб. (16-19 грн);

горох – 20-22 руб. (7,5-8 грн);

сыр – 320-390 руб. (121-148 грн);

скумбрия – 370 руб. (140 грн.).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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