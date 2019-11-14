Цены на продукты в «ЛНР»: Что и почем на рынке Луганска (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Коты Луганска» в соцсети, показал, какие продукты и почем продают на рынке в квартале Мирный.
Луганчанин прошелся по торговым рядам, показал ассортимент продуктов и расценки на них.
Мясные продукты стоят (за 1 кг):
- карбонат индюшиный – 275 руб. (104 грн по местному курсу на 14.11.2019);
- лопатка индюшиная – 140 руб. (53 грн);
- гуляш индюшиный – 218 руб. (83 грн);
- курятина – 139 руб. (52 грн);
- куриное филе – 230 руб. (87 грн);
- тушка цыпленка табака – 150 руб. (57 грн);
- фарш куриный с салом – 228 руб. (86 грн);
- колбаса сервелат – 335-485 руб. (127-184 грн);
- ошеек свиной – 295 руб. (112 грн);
- ребро свиное, фарш свиной – 250 руб. (95 грн).
Фрукты и овощи (за 1 кг):
- мандарин – 60-75 руб. (23-28 грн);
- гранат – 85-95 руб. (32-36 грн);
- яблоки – 55 руб. (21 грн);
- лимон – 100 руб. (38 грн);
- слива – 130 руб. (49 грн);
- виноград – 85 руб. (32 грн);
- картофель – 18 руб. (7 грн);
- капуста – 15 руб. (6 грн);
- помидоры – 85-120 руб. (32-45 грн);
- шампиньоны – 200 руб. (76 грн).
Другие продукты:
- хлеб – 11-22 руб. (4-8 грн);
- яйца – 45-58 руб. (17-22 грн);
- сахар – 26-30 руб. (10-11 грн);
- соль – 13 руб. (5 грн);
- крупа гречневая – 55 руб. (21 грн);
- рис – 42-50 руб. (16-19 грн);
- горох – 20-22 руб. (7,5-8 грн);
- сыр – 320-390 руб. (121-148 грн);
- скумбрия – 370 руб. (140 грн.).
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Читайте также:
- Цены на продукты в Украине: Лидером подорожания за октябрь стала гречка
- В Донецке показали цены на продукты на рынке «Соловки» (Фото)
- На Донбассе дешевеют сезонные овощи, но покупатели все равно недовольны (Видео)
- Ценники для овощей написаны от руки: В Донецке показали цены на продукты в супермаркете (Фото)
Комментарии