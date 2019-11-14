Цены на продукты в «ЛНР»: Что и почем на рынке Луганска (Фото)

Цены на продукты в «ЛНР»: Что и почем на рынке Луганска (Фото)

14.11.19 10:36dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Коты Луганска» в соцсети, показал, какие продукты и почем продают на рынке в квартале Мирный.

Луганчанин прошелся по торговым рядам, показал ассортимент продуктов и расценки на них.

Мясные продукты стоят (за 1 кг):

  • карбонат индюшиный – 275 руб. (104 грн по местному курсу на 14.11.2019);
  • лопатка индюшиная – 140 руб. (53 грн);
  • гуляш индюшиный – 218 руб. (83 грн);
  • курятина – 139 руб. (52 грн);
  • куриное филе – 230 руб. (87 грн);
  • тушка цыпленка табака – 150 руб. (57 грн);
  • фарш куриный с салом – 228 руб. (86 грн);
  • колбаса сервелат – 335-485 руб. (127-184 грн);
  • ошеек свиной – 295 руб. (112 грн);
  • ребро свиное, фарш свиной – 250 руб. (95 грн).

Фрукты и овощи (за 1 кг):

  • мандарин – 60-75 руб. (23-28 грн);
  • гранат – 85-95 руб. (32-36 грн);
  • яблоки – 55 руб. (21 грн);
  • лимон – 100 руб. (38 грн);
  • слива – 130 руб. (49 грн);
  • виноград – 85 руб. (32 грн);
  • картофель – 18 руб. (7 грн);
  • капуста – 15 руб. (6 грн);
  • помидоры – 85-120 руб. (32-45 грн);
  • шампиньоны – 200 руб. (76 грн).

Другие продукты:

  • хлеб – 11-22 руб. (4-8 грн);
  • яйца – 45-58 руб. (17-22 грн);
  • сахар – 26-30 руб. (10-11 грн);
  • соль – 13 руб. (5 грн);
  • крупа гречневая – 55 руб. (21 грн);
  • рис – 42-50 руб. (16-19 грн);
  • горох – 20-22 руб. (7,5-8 грн);
  • сыр – 320-390 руб. (121-148 грн);
  • скумбрия – 370 руб. (140 грн.).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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