Как отставка Курта Волкера повлияет на переговоры по Донбассу, – мнение

После ликвидации должности спецпредставителя США по Украине, которую занимал Курт Волкер, в дипломатии будет больше профессионализма и меньше политики, в частности, в вопросах Донбасса. Об этом рассказал глава ОО «Украинская ассоциация внешней политики», чрезвычайный и полномочный посол Украины Владимир Хандогий.

«В чем была проблема с должностью Курта Волкера: он, вроде бы, и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине; с другой стороны – он не имел реальных рычагов влияния на формирование политики. Он, скорее, был мессенджером», – отметил Хандогий.

«Он проводил "челночную дипломатию": посещал страны, в основном, Нормандского формата, вел переговоры, какие-то консультации, потом приезжал в Вашингтон и там все это докладывал. И на этом его функции завершались», – продолжил дипломат.

По его словам, в Госдепартаменте США существуют целые подразделения, которые занимались и продолжают заниматься Европой, в том числе и Украиной. «Над этим работают и дипломаты, и заместитель госсекретаря – у них он называется помощником по вопросам Украины. Там целая структура работала над этим. До Волкера теми же самыми вопросами занималась Виктория Нуланд, но она была штатным сотрудником Госдепа США, она возглавляла департамент и была на уровне госсекретаря», – напомнил эксперт.

«Поэтому я не стал бы плакать из-за того, что ликвидировали должность Курта Волкера, ведь не исчезла проблема, и этой проблемой американцам так или иначе придется заниматься. Этим будет заниматься непосредственно Госдепартамент – то подразделение, которое ей и так занимается. С уходом Курта Волкера мы будем иметь меньше политики и больше профессионализма», – считает Хандогий.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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