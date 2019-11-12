Землетрясения в «ДНР»: Что вызвало подземные толчки в Макеевке

Сотрудники представительства омбудсмена Украины на Донбассе выяснили возможные причины ЧП, связанного с подземными толчками в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 12 ноября, на своей странице в Facebook сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

В макеевском поселке Объединенный 10 ноября произошло землетрясение, в результате которого поврежден жилой дом. В этом поселке расположена шахта «Калиновская-Восточная», с работой которой местные жители связывают подземные толчки.

«Совместно с экспертами (как теоретиками, так и практиками), правозащитниками, которые работают в ОРДЛО* (Восточная правозащитная группа) мы проанализировали полученную информацию и данные о работе шахты "Калиновская-Восточная" и ее влияние на данное происшествие», – сообщил Лисянский.

Он проинформировал, что на данный момент на шахте «Калиновской-Восточной» работает один очистной забой, на глубине 600 м. Мощность отрабатываемого пласта 1 м, система разработки угольного пласта – прямой ход, а значит – очистные и проходческие работы проходят параллельно. Очистной забой механизированный, комбайновая выемка угля. Шахта добывает уголь марки К (коксующийся). Эта шахта относится к опасным по внезапным выбросам угля и газа и суфлярным выделениям метана.

«Способ управления кровлей в данном добычном участке – это полное обрушение (когда механизированный комплекс вынимает уголь и проходит дальше по очистному забою, а позади него порода из кровли обрушается). Нам сообщили, что с лета 2019 года при выемке угля с "Калиновской-Восточной" было несколько случаев зависания кровельных пород (это когда механизированный комплекс вынимает уголь и проходит дальше по очистному забою, а кровельные породы не обрушаются и зависают). Так вот, было несколько таких случаев – критических зависаний кровельных пород большой длины, которые потом все равно обрушивались, что могло привести к динамическим, внезапным разрушениям участков массива пород, находящегося в определенных условиях напряженного состояния, и как следствие вызвать подземные толчки», – рассказал представитель омбудсмена на Донбассе.

«Первый случай был летом этого года, в подобных случаях необходимо сразу останавливать горные работы, изучать ситуацию, предпринимать необходимые меры, чтобы не подвергать опасности жизни людей», – заявил Лисянский.

Он напомнил, что 24 октября в «ДНР» создали рабочую группу по изучению чрезвычайной ситуации в поселке Объединенный, но горные работы не были остановлены. 10 ноября из-за подземных толчков жилой дом получил серьезные разрушения. «На данный момент работы на «Калиновской-Восточной» приостановлены. Мы продолжаем следить и собирать информацию о данном происшествии», – проинформировал правозащитник.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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