Вблизи КПП «ДНР» в Александровке перевернулся автобус, есть погибшие, – соцсети

Вблизи КПП «ДНР» «Александровка» сегодня, 12 ноября, произошла смертельная авария. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают очевидцы, перевернулся автобус с людьми, есть погибшие и пострадавшие. Авария произошла около 6 часов утра:

Кристина: «Перед Александровским постом бус перевернулся»;

Наталия: «Утром около 6»;

Саша: «Александровский блокпост, около 6 часов в жуткий туман летел д*****б на бусе. Не справился с управлением и перевернулся. Трое погибших»;

Наталья: «Муж тоже видел эту аварию. Водители сказали, что, вроде бы, погибли два человека»;

Ирина: «Да говорят из-за тумана»;

Анна: «Мама стоит на ДНР-посту в Украину. По дороге авария, перевернулся перевозчик, есть погибшие и раненые».

Также пользователи соцсетей отмечают, что в ДТП попала «маршрутка с Южного, которая возит людей до нуля, это маршрутка на 20-22 места».

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