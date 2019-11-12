Вблизи КПП «ДНР» в Александровке перевернулся автобус, есть погибшие, – соцсети

Вблизи КПП «ДНР» «Александровка» сегодня, 12 ноября, произошла смертельная авария. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как рассказывают очевидцы, перевернулся автобус с людьми, есть погибшие и пострадавшие. Авария произошла около 6 часов утра:
- Кристина: «Перед Александровским постом бус перевернулся»;
- Наталия: «Утром около 6»;
- Саша: «Александровский блокпост, около 6 часов в жуткий туман летел д*****б на бусе. Не справился с управлением и перевернулся. Трое погибших»;
- Наталья: «Муж тоже видел эту аварию. Водители сказали, что, вроде бы, погибли два человека»;
- Ирина: «Да говорят из-за тумана»;
- Анна: «Мама стоит на ДНР-посту в Украину. По дороге авария, перевернулся перевозчик, есть погибшие и раненые».
Также пользователи соцсетей отмечают, что в ДТП попала «маршрутка с Южного, которая возит людей до нуля, это маршрутка на 20-22 места».
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Комментарии