Сводка из зоны ООС за 11 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 16 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов был ранен один военнослужащий Объединенных сил. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

у Гнутово – из минометов калибром 82 мм и стрелкового оружия;

неподалеку Верхнеторецкого – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Богдановки (за пределами участка разведения) и Широкино – из стрелкового оружия;

у Красногоровки – из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Старогнатовки – из стрелкового оружия и подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы:

у Луганского – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Орехово – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Пивденного – из минометов калибром 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;

у Новолуганского – из минометов калибром 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

В «ДНР» сообщают, что «украинские войска за минувшие сутки 20 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 79 единиц. Обстрелам подверглись Александровка, Спартак, "Вольво-центр" на донецком направлении; Широкая Балка, поселок шахты им. Гагарина, Озеряновка на горловском направлении; Новоласпа, Ясное, Петровское, Куликово, Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 мм и 82 мм, танки, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Логвиново и Калиновка. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и автоматических станковых гранатометов (АГС)».

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!