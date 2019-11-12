Поможет ли Нормандский формат решить конфликт на Донбассе, – мнение

Переговоры в Нормандском формате не принесли и не принесут кардинально важных результатов в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. Такое мнение высказал глава ОО «Украинская ассоциация внешней политики», чрезвычайный и полномочный посол Украины Владимир Хандогий.

«Нормандский формат, который был нам в свое время предложен, абсолютно недееспособен. Потому что, по моему опыту, урегулировать конфликт такой сложности силами четырех государств, одно из которых – жертва, второе – агрессор, еще два – больше благосклонны к агрессору, чем к жертве, – в такой конфигурации невозможно априори», – сказал он.

«В 2014 году, в тот момент, когда формировалась Нормандская четверка, мало кто себе представлял, что все это так затянется. Мне кажется, и новоизбранный президент тогда – Петр Порошенко был абсолютно не готов, как никто не мог бы быть готов к такому развитию событий, но тем не менее – конфликт такой сложности в 4-х не решишь, потому что в этой конфигурации два варианта – или одно [государство] против трех, или два на два», – считает Хандогий.

О перспективах предстоящих переговоров в Нормандском формате дипломат сказал так: «Произойдет или не произойдет эта встреча, она ничего на сегодняшний момент не даст нам кардинального с точки зрения решения ситуации, которая сложилась на Донбассе. Мой опыт подсказывает, что нужно дать шанс – давайте попробуем. Но уже 5 лет мы это пробуем и результата нет. Если механизм за 5 лет не дает результата, очевидно, что этот механизм нужно либо усовершенствовать, либо ломать, либо находить что-то другое».

Как сообщалось ранее, до проведения встречи в Нормандском формате Россия требует от Украины согласовать документ, который станет своеобразным итогом проведения саммита. При этом в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в Нормандском формате «в условиях срочной необходимости».

Напомним, замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь сообщил, что на очередной встрече в Нормандском формате планируют обговорить контроль СММ ОБСЕ над государственной границей Украины и России на Донбассе и дальнейшие шаги по разведению сил и средств на всей линии разграничения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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