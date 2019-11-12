Переговоры тет-а-тет: Зеленский и Путин могут встретиться в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести переговоры по Донбассу в Казахстане, передает российский «Интерфакс».
По мнению Назарбаева, такие переговоры помогут урегулированию конфликта на Донбассе, и президент Украины Владимир Зеленский уже дал свое согласие на встречу тет-а-тет с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему… Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины», – сказал Назарбаев.
Он отметил, что о согласии Зеленского на такие переговоры уже сообщил Путину. По мнению лидера Казахстана, сейчас подходящий момент для продвижения в урегулировании конфликта на Донбассе.
«Зеленский получил очень большую поддержку народа, и он может проявить волю и решить этот вопрос… Не нужно тормозить и не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир. И мы все прекрасно понимаем, не территории России нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались российские силовые структуры», – заявил первый президент Казахстана.
Как сообщалось ранее, до проведения встречи в Нормандском формате Россия требует от Украины согласовать документ, который станет своеобразным итогом проведения саммита. При этом в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в Нормандском формате «в условиях срочной необходимости», но с датой до сих пор не определились.
Напомним, замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь сообщил, что на очередной встрече в Нормандском формате планируют обговорить контроль СММ ОБСЕ над государственной границей Украины и России на Донбассе и дальнейшие шаги по разведению сил и средств на всей линии разграничения.
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