Ситуация в пунктах пропуска утром 12 ноября: Проезда ожидали 185 авто

Сегодня утром, 12 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 33,3 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7970 человек и 970 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6490 человек и 1130 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6350 человек и 1210 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2995 человек и 700 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9465 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 185 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 35/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/10;

КПВВ «Гнутово» – 0/0.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Администратор»: «8:37. "Каргилл" – Марьинка. Мама стоит на ДНР-посту в Украину – пеших очень много. По дороге авария, перевернулся перевозчик, есть погибшие и раненные».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Администратор»: «8:23. Еленовка. Сын с невесткой поехали получать выписку для получения нового паспорта, теперь делают в 3-х дневный срок, раньше делали за 5 минут, пеших было в 8:00 50 человек, машин много, поставили в гараж за 200р»;

Юлия: «9:30. Еленовка. Из Донецка в Мариуполь. Движения практически нет»;

Анна: «9:34. Еленовка – 150 машин до полиции и 40 льготы».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Олег: «6:52. Октябрь, основная в селе, льгота на камышах, движения нет совсем, прут перевозы и пропускатели».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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