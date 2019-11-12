У команды Зеленского нет концепции законопроекта об особом статусе Донбасса

У команды президента Украины Владимира Зеленского пока нет концепции нового законопроекта об особом статусе Донбасса. Об этом заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью «ЛІГА.net».

«Нет никакой концепции. Такого законопроекта нет ни в Офисе президента, ни в парламенте, ни в Кабмине. Есть попытки спекулировать на этой теме. Любой законопроект подобного рода появится только после того, как появятся новые концепции и рамки, то есть после Нормандского формата», – заявил Арахамия.

«Если он отменится вообще, то тогда и отменится необходимость разрабатывать закон. Я просто не понимаю тогда, зачем он нужен. Если он временный, то есть смысл просто продлить текущий», – добавил нардеп.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны переговоры с президентом России Владимиром Путиным, «чтобы уйти от Минских договоренностей». Давид Арахамия также сообщил, что Россия пыталась включить газовый вопрос в Нормандский формат переговоров по Донбассу.

Как сообщалось ранее, до проведения встречи в Нормандском формате Россия требовала от Украины согласовать документ, который станет своеобразным итогом проведения саммита. Позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона подготовила этот документ, который является новым условием РФ для проведения встречи лидеров «нормандской четверки».

Напомним, замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь сообщил, что на очередной встрече в Нормандском формате планируют обговорить контроль СММ ОБСЕ над государственной границей Украины и России на Донбассе и дальнейшие шаги по разведению сил и средств на всей линии разграничения.

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