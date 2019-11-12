Нет долгосрочной стабильности: Эксперт рассказал, почему цены снижаются медленно

Цены для потребителей, благодаря почти полугодию крепкой гривны, снижаются. Предприниматели предпочитают не рисковать, и снижение происходит медленно. Об этом «Донецким новостям» рассказал председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, представители НБУ правы, утверждая, что цены для потребителей снижаются, но медленно. «Причина в том, что никто не может понять, какой будет курс в ближайшее время. У нас нет долгосрочной стабильности. Если ты рискнешь и снизишь цену, к примеру, на 15%, можешь стать более конкурентноспособным (больше купят), но можешь и обанкротиться (если курс скакнет). Вот все и пытаются найти золотую середину», – объясняет Дорошенко.

Он отмечает, что тех, кто готов рисковать, – мало. Компаний в Украине больше не стало, число физлиц-предпринимателей – сокращается. «По факту все стараются вести достаточно, скажем так, нерисковую политику», – рассказывает эксперт.

По словам Дорошенко, лишь спустя две-три недели после укрепления гривны поставщики могут начать потихоньку снижать цены на товар. При этом для потребителя скидка дойдет лишь через месяц-полтора после того, как доллар снизится, скажем, на 50 копеек.

«Думаю, что в этом году мы увидим потребительскую инфляцию примерно в 7%. Учитывая, что в 2015-м мы видели инфляцию в 43%, а некоторые товары выросли в цене за год на 70-100%, сейчас мы наблюдаем куда более спокойную ситуацию», – говорит эксперт.

«И это, безусловно, позитив. При этом нужно помнить: никто из нынешних властьимущих во время выборов не обещал, что будет снижение цен на товары», – добавляет он.

С комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Почему гривна укрепляется, а цены не падают: Эксперты пояснили ситуацию».

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