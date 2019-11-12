Россия пыталась включить газовый вопрос в Нормандский формат, – Арахамия

Россия пыталась включить газовый вопрос в Нормандский формат переговоров по Донбассу и пытается избежать этой встречи. Об этом рассказал глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью «ЛІГА.net».

«Они всячески петляют от нее. Президент Зеленский постоянно общается с Меркель и Макроном, и напоминает, что все взятые на себя обязательства мы выполняем. Соответственно у русских будет очень плохая позиция, если они будут отказываться непонятно из-за чего», – сказал он.

«Они пытались включить туда газ (в переговорный процесс по Донбассу, – прим. ред.) и любым способом избежать этого процесса. Но, мне кажется, их додавят. Это новое условие, которое не оговаривалось. Это типичная манипуляция», – заявил Арахамия.

По его словам, нет никакой уверенности, что со стороны России появится еще одна подобная манипуляция. «Мы имеем дело с соперником, с которым все средства хороши и сюрпризов не избежать. Тем не менее президент четко держит эту рамку и как только возникают какие-то попытки манипуляции с их стороны – сразу информируем партнеров. Если россияне соскочат – это серьезное основание для продления или усиления санкций, что все равно будет победой», – считает нардеп.

«Мой прогноз – до 20 декабря встреча [в Нормандском формате] случится», – прогнозирует Арахамия.

Как сообщалось ранее, до проведения встречи в Нормандском формате Россия требовала от Украины согласовать документ, который станет своеобразным итогом проведения саммита. Позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона подготовила этот документ, который является новым условием РФ для проведения встречи лидеров «нормандской четверки».

Напомним, замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь сообщил, что на очередной встрече в Нормандском формате планируют обговорить контроль СММ ОБСЕ над государственной границей Украины и России на Донбассе и дальнейшие шаги по разведению сил и средств на всей линии разграничения.

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