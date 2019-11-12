Особый статус Донбасса: Манипуляции Кремля, и о чем договаривались в Минске

Изменения в закон Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» не являются условием для проведения переговоров в Нормандском формате. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Нет, такого условия нет. Более развернутый ответ: мы все равно собираемся этот закон менять, его надо менять, он устарел. Наши депутаты должны принять новую редакцию этого закона», – сказал он.

«Закон был прописан таким образом, что 31 декабря его действие заканчивается, как временное его применение. Мы предлагаем нашим народным депутатам, каким образом могло бы выглядеть новое законодательство, которое бы устроило нас в первую очередь, а также тех людей, которые находятся по ту сторону линии разграничения. Предложить им что-то, чтобы они поняли, что есть свет в конце тоннеля», – отметил Пристайко.

Требования Кремля относительно особого статуса Донбасса глава МИД Украины прокомментировал так: «Москва поставила те вопросы, которые были еще, начиная с Минских договоренностей, о том, что эти особые "особенности" должны соответствовать такому набору ожиданий. То, что они говорят, например, что нужно внести изменения в Конституцию, нет, мы так не договаривались. В Минске договорились, что будет проведена конституционная реформа на основе децентрализации. Это то, что мы должны показать людям – у нас проходит децентрализация, мы предлагаем точно такой механизм, когда деньги, власть и решения перейдут вам, точно также, как например и в Винницкой области, Закарпатской и любой другой».

Как сообщалось ранее, до проведения встречи в Нормандском формате Россия требовала от Украины согласовать документ, который станет своеобразным итогом проведения саммита. Позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона подготовила этот документ, который является новым условием РФ для проведения встречи лидеров «нормандской четверки».

Напомним, замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь сообщил, что на очередной встрече в Нормандском формате планируют обговорить контроль СММ ОБСЕ над государственной границей Украины и России на Донбассе и дальнейшие шаги по разведению сил и средств на всей линии разграничения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Телеканала ICTV»

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: