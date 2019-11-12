Народовластие: Что хотят предложить украинцам, кроме референдума

В Украине готовят пакет законопроектов по 5 ключевым направлениям развития народовластия, которые фракция «Слуга народа» вскоре предложит на рассмотрение Верховной Рады. Об этом рассказал первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук.

«Прежде всего это вопрос всеукраинского референдума. Это необходимое условие. Мы будем предлагать предметы всеукраинского референдума, но, кроме всеукраинского референдума, мы обратили внимание, что нужно уделить большое внимание и местным референдумам, потому что местные территориальные громады должны иметь право на самоопределение», – сказал он.

«Кроме того, мы поднимаем вопрос так называемых "народных инициатив". Они могут быть как на законодательном уровне, в виде электронных петиций, и в других формах, которые сегодня существуют в мире», – продолжил Стефанчук.

По его словам, четвертым направлением является обратная связь власти с народом – recalls или отзывы.

«Эти отзывы должны касаться как должностных лиц, которые делегируются во власть. Первый шаг в этом направлении сделал Владимир Зеленский. Он первый подал один из законопроектов-recall – это законопроект об импичменте, который уже стал сегодня законом. Но мы идем дальше, потому что мы хотим, чтобы любое должностное лицо в Украине понимало, что если он не справляется [со своими обязанностями], то должна быть четкая процедура его отзыва… Но recalls или отзывы должны касаться не только должностных лиц, но и решений, которые они принимают», – пояснил вице-спикер парламента.

«Еще один законопроект, о котором мы сегодня говорим, это законопроект о народном вето – законодательное вето. Когда или Верховная Рада, или на местном уровне местный совет принимают какое-то решение, которое не устраивает народ Украины, у народа Украины должна быть возможность, как и у президента Украины, наложить вето на эту законодательную инициативу», – добавил Стефанчук.

Пятое направление в народовластии, над которым работает фракция «Слуга народа», это так называемая agenda – формирование повестки дня для органов власти. «Только народ на общенациональном или местном уровне должен говорить: "Извините, но для нас приоритетным является первое, второе и третье, а не то, что вы там себе думаете". Поэтому мы подходим комплексно… Мы не сводим все только к понятию референдума. Референдум является одной из, а не исключительной формулой реализации народовластия», – подытожил первый заместитель главы Верховной Рады.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Телеканала ICTV»

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