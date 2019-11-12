В «ДНР»: В Горловке пьяный подросток убил молодую девушку

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) пьяный подросток убил и ограбил молодую девушку. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что ЧП произошло этим летом, подозреваемый задержан. «В рамках расследования уголовного дела по факту грабежа и убийства 22-летней горловчанки, оперативники установили, что 15-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес жертве несколько ударов по голове, после чего задушил», – говорится в сообщении.

«Санкция вменяемых злоумышленнику статей предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни», – заявили в «полиции».

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