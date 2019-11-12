В «ДНР»: В ДТП на КПП «Александровка» погибли два человека, 11 госпитализированы

В результате ДТП вблизи КПП «ДНР» «Александровка» под Донецком, которое произошло сегодня, 12 ноября, 2 человека погибли и 11 пострадали. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на информацию «министерства здравоохранения ДНР».

Как уверяют в «республике», по предварительным данным, сегодня утром в районе КПП «Александровка» в условиях густого тумана произошло ДТП с участием пассажирского транспорта: автобус съехал с проезжей части и перевернулся.

Пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения Донецка. «В результате аварии 2 человека погибли, 4 госпитализированы в городскую больницу №14, 4 – в городскую больницу №24, еще 3 – в республиканский травматологический центр», – утверждают в «ДНР».

Там добавляют, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Напомним, ранее о ДТП вблизи КПП «ДНР» «Александровка» сообщали очевидцы в соцсетях.

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