Зачем Зеленскому встреча с Путиным, – мнение

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны переговоры с президентом России Владимиром Путиным, «чтобы уйти от Минских договоренностей». Об этом заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью «ЛІГА.net».

«Они изначально были кабальными условиями, которые вынудили нас подписать во время Иловайска и Дебальцево. Для того, чтобы из них выйти, нужно перейти в другой формат», – сказал он.

По его мнению, России не выгодно выходить из Минских договоренностей. «У нее выгоды нет. Ее все устраивает в таком формате. Но Россия не верила, что эти договоренности можно будет выполнить. Из-за того, что такая возможность сейчас есть, у нее не остается ничего, кроме как добавлять туда новые условия, либо перейти в другой формат на других условиях. А это нам выгодно», – отметил Арахамия.

Он считает, что, если встреча в Нормандском формате в этом году не произойдет, «все узнают из-за кого»: «Вернее, все уже видят из-за кого. Для нас это все равно усиление позиций. Лучше так, чем как сейчас. Когда большинство цивилизованного мира думает, что мы саботируем договоренности, это не добавляет нам надежности в переговорах. Если все видят, что это делает Россия, то это дает нам основания переформатироваться по-другому. Если не Нормандский формат, то давайте расширим и позовем Британию и США».

На вопрос, если не Минские соглашение, то что поможет урегулировать конфликт на Донбассе, Арахамия ответил так: «Другой порядок переговоров с привлечением большего числа партнеров, с более сильной позицией Украины. Мы дискутируем с разного рода стейкхолдерами внутри Украины. У нас есть люди, которые принципиально против любого рода переговоров. Они говорят, что надо накапливать ресурс (военный, дипломатический, экономический) и потом выходить с другой переговорной позицией. Накопление ресурсов занимает три-четыре года. У нас нет мандата на 3-4 года ожидания, поскольку электорат просил двигаться в сторону мира. Каким образом он будет достигнут – это большой вопросительный знак. Но если не двигаться, то мы просто залипаем на одном месте».

Нардеп также сообщил, что Россия пыталась включить газовый вопрос в Нормандский формат переговоров по Донбассу.

Как сообщалось ранее, до проведения встречи в Нормандском формате Россия требовала от Украины согласовать документ, который станет своеобразным итогом проведения саммита. Позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона подготовила этот документ, который является новым условием РФ для проведения встречи лидеров «нормандской четверки».

Напомним, замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь сообщил, что на очередной встрече в Нормандском формате планируют обговорить контроль СММ ОБСЕ над государственной границей Украины и России на Донбассе и дальнейшие шаги по разведению сил и средств на всей линии разграничения.

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