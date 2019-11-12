В Мариуполе (Донецкая обл.) сегодня утром, 12 ноября, житель города на иномарке врезался в трамвай. Об этом сообщили очевидцы.
ДТП произошло в Центральном районе в 9:40 по бульвару Шевченко. Мариуполец на «Хюндае" ехал по ул. Шота Руставели и врезался в боковую часть трамвая, который подъезжал к остановке.
Сообщений о пострадавших нет.
От удара у иномарки отлетел даже номер.
Комментарий от полиции ожидается.
Источник: Сайт города Мариуполя
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