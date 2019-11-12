В «ЛНР» перевернулся автобус, 8 пострадавших (Фото)

В районе неподконтрольного украинским властям города Ровеньки (Луганская обл.) сегодня, 12 ноября, перевернулся автобус, 8 человек получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», сообщение об аварии от сотрудника «скорой помощи» поступило в 7:58. В районе села Дубовая Балка перевернулся автобус, который вез рабочих для осуществления ремонтных работ в детском загородном лагере.

«Из пояснений водителя следует, что при подъезде к лагерю отказали тормоза, он попытался направить транспортное средство на обочину, где автобус перевернулся на бок», – уверяют в «МЧС».

В салоне находились 23 человека. 8 из них, в возрасте от 27 до 60 лет, получили различные травмы, в основном ушибы и вывихи. У двоих мужчин, помимо прочего, диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, у женщины 48 лет – закрытый перелом ребер.

«Все пассажиры выбрались из автобуса самостоятельно до прибытия экстренных служб. 1 человек от госпитализации отказался, остальных доставили в травматологическое отделение центральной городской многопрофильной больницы. По факту ДТП ведется следствие», – сообщают в «МЧС».

Напомним, сегодня, 12 ноября, вблизи КПП «ДНР» «Александровка» произошло смертельное ДТП, о чем сообщили очевидцы. Позже стало известно, что в аварии погибли 2 человека и 11 пострадали.

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