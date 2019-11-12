Эксперт объяснил неизменность цен на импортные товары, несмотря на укрепление гривны

Укрепление гривны и неизменность цен на импортные товары на сегодня в Украине можно объяснить инфляционными ожиданиями. Об этом «Донецким новостям» рассказал глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос.

«Разрыв, лаг, инерционность – как бы мы не называли то, что экономические субъекты берут себе определенное время для реакции на изменение стоимости денег, – именно так оно и есть. На практике всегда положительные и даже негативные изменения проявляются в ценовой политике через определенное время. Иногда это время можно спрогнозировать, иногда – нет», – объяснил Кривонос.

По его словам, укрепление гривны и неизменность цен на импортные товары на сегодня в Украине можно объяснить инфляционными ожиданиями. Бизнес пока не доверяет такому «улучшению» и пытается быть готовым к возможному подорожанию иностранных валют по отношению к гривне. «Фактически из-за отложенного спроса бизнес несколько лет недополучал прибыль. Теперь за счет "нового курса" и старых цен пытается компенсировать этот недостаток и накопить денег на случай ухудшения ситуации в будущем», – отметил эксперт.

«Властям следует не только направлять свои действия на улучшение экономической среды, но и всем своим поведением подтверждать, что так будет всегда. Сегодня уверенности в этом нет», – добавил он.

С комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Почему гривна укрепляется, а цены не падают: Эксперты пояснили ситуацию».

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