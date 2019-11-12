В Донецке застрелили двух человек

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло двойное убийство. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«В дежурную часть Ворошиловского районного отдела полиции Донецка поступило сообщение об обнаружении двух трупов горожан с пулевыми ранениями. Правоохранители по "горячим следам" установили подозреваемого. Действия злоумышленника попадают под санкции ст. 106 УК ДНР (убийство)», – говорится в сообщении.

Подробности и мотивы убийства не сообщаются.

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