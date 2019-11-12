В столице Беларуси начались переговоры по Донбассу

В Минске начался очередной раунд переговоров участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.

В «ЛНР» сообщают, что «рабочая группа по вопросам безопасности начала работу в Минске».

В «ДНР» о начале работы подгрупп не сообщают.

Напомним, предыдущая встреча участников ТКГ состоялась 29 октября.

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