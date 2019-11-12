Что происходит с теми, кто дает взятки в зоне ООС (Фото)

В зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) зафиксированы попытки дачи крупных взяток. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Так, 11 ноября 2019 года оперативными сотрудниками фискальной службы, совместно с военнослужащими пограничной службы, пресечена попытка ввоза из временно неподконтрольной украинско власти территории значительной суммы в валюте США по дорожному коридору «Бахмут – КППВ "Майорское" – Горловка». По результатам осмотра автомобиля «ДЭУ Ланос» и вещей водителя, выявлено 9 500 долларов США, что составляет более 230 тыс. в гривневом эквиваленте.

В этот же день на КПВВ «Станица Луганская» пресечена еще одна попытка перемещения больших средств из неподконтрольной территории. Гражданин Украины вез полмиллиона гривен наличных.

В обоих случаях материалы переданы в Национальную полицию для принятия решения согласно действующему законодательству.

Отдельно сообщается, что Национальной полицией в Донецкой области начато досудебное следствие в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины «Предложение неправомерной выгоды» по жителю неподконтрольного украинской власти Харцызска. Он в специально оборудованном в конструктивных полостях автомобиля укрытии пытался перевезти через КПВВ «Новотроицкое» на неподконтрольную территорию 160 тыс. 270 долларов США. При этом, гражданин, во избежание контрольно-проверочных мероприятий предлагал должностным лицам неправомерную выгоду в сумме одна тысяча долларов США.

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