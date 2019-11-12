В «ДНР» сообщили подробности смертельной аварии вблизи КПП «Александровка» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям поселке Александровка под Донецком в ДТП, которое произошло сегодня, 12 ноября, погибли 2 человека и 12 получили травмы. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Как утверждают в «ДНР», авария произошла в 6:45. 44-летний водитель микроавтобуса «Mercedes-Benz», двигаясь со стороны Донецка в направлении КПП «Александровка», в условиях плохой видимости из-за тумана не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части вправо, где произошло опрокидывание авто.

В результате ДТП два пассажира возрастом 58 лет и 63 года погибли на месте происшествия, водитель и 11 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в лечебные учреждения Донецка.

Напомним, сегодня, 12 ноября, вблизи КПП «ДНР» «Александровка» произошло смертельное ДТП, о чем сообщили очевидцы. Позже стало известно, что в аварии погибли 2 человека и 11 пострадали.

Также сообщалось, что сегодня в «ЛНР» перевернулся автобус, 8 человек получили травмы.

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