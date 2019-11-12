В «ДНР»: После остановки шахты в Макеевке прекратились подземные толчки

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) после остановки шахты «Калиновская-Восточная», расположенной в поселке Объединенный, прекратились подземные толчки. Об этом сегодня, 12 ноября, местным интернет-ресурсам сообщили в «мэрии» города.

«Пока звонков от жителей о подземных толчках в этот период не поступало», – заявили в «администрации» Макеевки.

Отмечается, что данную информацию подтвердили и в «государственном комитете горного и технического надзора ДНР», который сейчас создал специальный штаб по сбору информации от местных жителей о подземных толчках в поселке Объединенный. Там уточнили, что шахта «Калиновская-Восточная» не добывает уголь и не проводит взрывные работы с 8:00 11 ноября.

Как сообщалось ранее, сотрудники представительства омбудсмена Украины на Донбассе выяснили возможные причины ЧП, связанного с подземными толчками в неподконтрольной украинским властям Макеевке.

Напомним, в конце октября в «ДНР» создали рабочую группу по изучению чрезвычайной ситуации в поселке Объединенный, но горные работы не были остановлены. 10 ноября в этом поселке из-за подземных толчков был поврежден жилой дом.

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