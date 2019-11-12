Бюджет, амнистия и другие: Каких вопросов не будет на всеукраинском референдуме

В новом законопроекте о всеукраинском референдуме будут четко прописаны исключения – какие вопросы на него выноситься не будут. Об этом рассказал первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

«Во всем мире есть подход, по которому формируется предмет референдума. Определяются те сферы, по которым может быть проведен референдум. В частности, в соответствии с Конституцией Украины, есть исключения, по каким вопросам не может проводиться референдум. Референдум не может касаться вопросов бюджета, налогов и амнистии. Это три конституционно предусмотренных запрета», – отметил он.

По его словам, фракция «Слуга народа» в работе над пакетом законопроектов намерена расширить список таких исключений. «Изучив опыт зарубежных стран, мы должны поставить такие предохранители, чтобы мы не получили такие результаты референдума, как, например, получила Великобритания с брексит», – заявил Стефанчук.

«Мы должны учесть, что вопросы территориальной целостности, суверенитета и так далее также не могут быть предметами всеукраинского референдума. Кроме того, не могут быть делегированы полномочия, например, органам судебной власти и другим органам – это тоже не может быть предметом референдумов. У нас сейчас около 11 исключений того, что не может быть предметом всеукраинского референдума», – рассказал вице-спикер Верховной Рады.

Он добавил, что эти законодательные инициативы станут предметом открытой дискуссии с обществом до их рассмотрения в парламенте.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Телеканала ICTV»

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